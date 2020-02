Nie będzie śledztwa ws. dwóch wież i Srebrnej Dobra wiadomość dla posła Jarosława Kaczyńskiego, zła dla biznesmena Geralda Birgfellnera, który zawiadomił polskie organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS. Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał decyzję prokuratury, która w 2019 roku odmówiła wszczęcia śledztwa. Przypomnijmy: Prokuratura Okręgowa w Warszawie przed podjęciem decyzji nie przesłuchała Jarosława Kaczyńskiego. Austriacki biznesmen zawiadomił organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa partii rządzącej w związku z planami budowy w Warszawie dwóch wież przez powiązaną z PiS spółkę Srebrna. Przedsiębiorca zarzuca prezesowi PiS, że nie zapłacił mu za wykonane prace przygotowawcze do przedsięwzięcia. Birgfellner twierdzi także, że pod namową Jarosława Kaczyńskiego 7 lutego 2018 roku przywiózł do siedziby partii 50 tys. zł, które miały być przeznaczone dla ks. Rafała Sawicza, członka Rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

