Nie żyje Romuald Lipko. Muzyk Budki Suflera miał 70 lat. W nocy z czwartku na piątek zmarł Romuald Lipko, wybitny polski muzyk i kompozytor, założyciel i wieloletni członek Budki Suflera – poinformował zespół. Lipko od wielu miesięcy zmagał się z rakiem. "Dnia 6 lutego koło północy, po przegranej walce z nowotworem, odszedł Romuald Lipko, jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskiej muzyki rozrywkowej końca XX i początku XXI w., współtwórca i kreator zespołu Budka Suflera, autor wielu wielkich polskich przebojów" – napisano w komunikacie na oficjalnej stronie Budku Suflera. O śmierci muzyka powiadomiła jego rodzina i przyjaciele z zespołu. Budka Suflera zamieściła tę informację również w mediach społecznościowych.

