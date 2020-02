Niedofinansowana onkologia. Na Polaka dwa razy mniej niż na Czecha. Już w 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli wskazywała, że system opieki onkologicznej wymaga zmian, a blisko połowę wydatków w leczeniu chorób nowotworowych pochłania leczenie szpitalne. Jeśli chodzi o wydatki na onkologię w przeliczeniu na osobę, to w porównaniu z innymi europejskimi krajami Polska wypadała blado. Dodatkowe dwa miliardy złotych zaproponowane przez opozycję na onkologię rozbudziły polityczne emocje. To dlatego, że to niemal jedna piąta wszystkich wydatków, jakie Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy na walkę z rakiem w 2020 roku. – To są gigantyczne pieniądze. Zwłaszcza w sytuacji, w której my wiemy, że w polskiej onkologii zaledwie około 50 procent leków, które są dostępne w Unii Europejskiej, zarejestrowane w Unii Europejskiej, jest dostępnych w Polsce. Ze względów ekonomicznych – tłumaczył doktor Grzegorz Luboiński, onkolog z Polskiej Unii Onkologii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.