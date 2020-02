Niemal całe złoto Rosji wykupiła Wielka Brytania Za 113,5 tony zapłacili 5,33 mld dol. Brytyjczycy zabezpieczyli się przed negatywnymi skutkami brexitu, wykupili niemal całe złoto, jakie miała na sprzedaż Rosja – czytamy w “Rzeczpospolitej”. Brytyjczycy kupili 113,5 tony rosyjskiego złota. To wzrost 11-krotny w ujęciu rocznym, informuje Federalna Służba Celna. W 2018 na Wyspy trafiło złoto z Rosji za 433 mln dol., a rok wcześniej za 1,1 mld dol. Reszta wydobytego w kopalniach Syberii kruszcu trafiła do klientów z 12 krajów. Więcej na stronie internetowej “Rzeczpospolitej”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.