Niemal co czwarty poseł PiS jest ministrem Niemal co czwarty z posłów rządzącego ugrupowania jest jednocześnie członkiem rządu, który jako poseł powinien kontrolować – pisze RMF FM. Gabinet Mateusza Morawieckiego liczy łącznie z szefem rządu 112 ministrów i wiceministrów, i jest jednym z najliczniejszych rządów Rzeczpospolitej. Niemal co czwarty minister lub wiceminister jest posłem – w rządzie zasiada 55 posłów i 2 senatorów. Klub parlamentarny prawa i Sprawiedliwości liczy w Sejmie 235 członków, co oznacza, że 23,4 proc. z nich zasiada w rządzie – wylicza RMF FM. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

