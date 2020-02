Nieruchomości a rozwody – warto wiedzieć!

Z cyklu: Domowe ciekawostki

W dalszym ciągu rośnie popularność wynajmu nieruchomości, natomiast zakup na własność własnego mieszkania w większości jest nie do zrealizowania dla młodych Kanadyjczyków. Wobec tego wielu młodych korzysta z pomocy rodziny, albo będąc dofinansowanym, albo też powraca do zamieszkania w domu rodzinnym, z którego się wcześniej wyprowadzili. Wielu młodych próbuje też zakupić nieruchomość wspólnie z innym partnerem.

W momencie rozstania pary, które nie mają ślubu, to strona, która nie jest “na tytule” (“on title” czyli zapisana jako właściciel lub współwłaściciel nieruchomości), w zasadzie nie ma żadnych praw do tej nieruchomości, jeśli jest ona zapisana na drugą osobę, nawet w przypadku kiedy ta osoba, która nie jest “na tytule”, w połowie płaciła wszystkie koszty związane ze spłatą pożyczki oraz innymi koszty. Jedynym wyjątkiem może być przypadek kiedy ta druga strona, nie istniejaca na tytule, dokonała na swój koszt znacznych napraw, renowacji itp. W takim wypadku istnieje możliwość, choć długotrwała oraz kosztowna, aby dochodzić swoich praw do poniesionych kosztów. Ale nieraz takie koszty są trudne do udowodnienia, a więc najlepiej jest, aby takie pary zawierały umowę o tzw. cohabitation, czyli o wspólnym zamieszkaniu, a w tej umowie należy umieścić wszystkie stosowne klauzule na wypadek rozwodu/rozejścia się pary.

Tu warto podkreślić, że nawet w przypadku pokrywania połowy wszystkich miesięcznych kosztów życia, włącznie ze spłatą pożyczki, strona, która nie jest “na tytule”, wcale nie ma żadnych praw do zwrotu jakichkolwiek spłat gdy dojdzie do separacji.

Pary, które zawarły związek małżeński, mają prawo do sprawiedliwego podziału majątku po połowie na wszystkie rzeczy pozyskane w czasie trwania małżeństwa. Strony mogą zachować swój wkład przedmałżeński, natomiast wszystko zdobyte w czasie trwania małżeństwa jest dzielone po połowie. Jedynym wyjątkiem jest tzw. matrimonial home, czyli dom, który jest zamieszkiwany przez małżeństwo w momencie rozwodu. W tym wypadku, nawet gdy dom ten pozyskany był przez jednego współmałżonka przed ślubem, to i tak ta nieruchomość jest dzielona na pół: strona, która była właścicielem przed zawarciem związku, nie może rościć sobie do tej nieruchomości większych, niż połowa, pretensji.

Jeśli rodzice ofiarowują młodemu małżeństwu prezent w postaci nieruchomości lub gotówki, taki podarunek otrzymany przed zawarciem ślubu jest taktowany jako dobro uzyskane przed aktem małżeństwa, a więc nie jest dzielony na pół przez rozstającą się parę. Natomiast jakikolwiek przychód (np. wzrost ceny nieruchomości) uzyskany z tego tytułu już jest dzielony po połowie.

Jeśli zaś podarunek od rodziny w formie gotówki jest przekazany podczas trwania małżeństwa, lecz środki trzymane są na osobnym rachunku, to nie musi być dzielony z małżonkiem przy rozstaniu. Natomiast gdy pieniądze te wpłacone zostały na pokrycie spłacanego kredytu, to już będą dzielone po połowie, a podarunek, czy jego część, zostanie utracona na rzecz drugiej strony.

A więc kiedy rodzice jednej ze stron nie chcą, aby w przyszłości ten podarunek został stracony w przypadku rozwodu, powinni dążyć do zawarcia umowy przedmałżeńskiej, zanim dokonany zostanie zakup nieruchomości. Możliwości zawarcia takiej umowy jest wiele.

Jeśli mają Państwo pytania na ten temat, chętnie służę pomocą. Czasem warto dmuchać na zimne, bo w obecnych czasach rozwodów jest niestety bardzo dużo.

Ryszard Sobolewski

GoWest Realty Ltd, Brokerage