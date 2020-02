Nieruchomości: Rozterki agenta

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Prawie połowa agentów jest zadowolona ze swojej pracy, głównie ze względu na zupełną niezależność: przecież pracujemy dla siębie. Tak wynika z nowego sondażu przeprowadzonego przez jedną z największych firm brokerskich. Sondaż ten przeprowadzono w celu uzyskania informacji co skłania ludzi do zajmowania się tym zawodem, oraz na jakie pzeciwności napotykają w momencie budowania swojej kariery.

Wielu z badanych stwierdziło, że jest to rodzaj pracy, która przynosi ze sobą wiele wyzwań, jest bardzo różnorodna, każdy dzień oraz każda nowa transakcja jest niepowtarzalna. Ponadto, przeprowadzone badania mialy za zadanie wypunktowanie przeciwności z jakimi agenci się zmagają, właśnie w celu opracowania najlepszego sposobu na ich rozwiazywanie.

W przeprowadzonej ankiecie, ponad 40 procent agentów wymieniło niezależność jako najlepszy powód wybrania tego zawodu. Taka motywacja potwierdzona została przez wybitnego specjalistę-psychologa z uniwersytetu w Kolumbii Brytyjskiej. Podkreślil on, że w obecnych czasach, przy szybko zmieniającym się rynku pracy, niezależność oraz duży potencjał stanowi doskonałe wyzwanie dla wielu zmotywowanych indywidualności zajmujących się tą profesją.

Ciekawe, że na drugim miejscu jako jeden z motywów wybrania tego zawodu znalazła się „możiwość pomocy innym”, na które głosowało aż 38 procent respondentów, a z kolei sukces finansowy był dopiero na trzecim miejscu, na który zagłosowalo 13 procent badanych.

Ponadto, próbowano uzyskać informację która pomogłaby zdefiniować motywy zostania agentem nieruchomości, badano agentów w wieku od 18 do 65 roku zżycia.

A więc 34 procent badanych wierzyło, że kariera agenta nieruchomości przyniesie ze sobą korzyści materialne oraz dostatnie życie;

Dalsze 21 procent uważało, że da im to możliwość przeżycia atrakcyjnych chwil, spotkania interesujących ludzi oraz zwiedzenia wielu ciekawych nieruchomości, miejsc do mieszkania;

Natomiast 12 procent uważało, że taka wolność w zawodzie pozwoli im bardziej skupić się na swoich sytuacjach rodzinnych oraz możliwość poświecenia więcej czasu dla dzieci;

Ponad 10 procent uważało, że kariera ta pozwoli im na skupieniu się na dobrym zdrowiu swoim i swojej rodziny.

Inni z kolei wymienili sprawy takie jak bycie dobrym, znajomość i zgłębienie tematu nieruchomości, bycie kreatywnym, a także posiadanie zdolności aktorskich, czy też zdolności dekoratorskich.

Oczywiście badania całego rynku przyniosły inne rezultaty oraz uwidocznienie problemów zawodowych. Wielu z agentów, bo prawie 25 procent borykało się z problemem właściwego ustawienia swojego czasu, a 20 procent twierdziło, że największym problemem jest rozwój swojego biznesu, listy klientó, zdobycie odpowiedniej klienteli w specyficznym rynku.

Ciągle zmieniający się rynek, przynoszący ze sobą coraz to nowe wyzwania, wymogi co do pozyskiwania zarówno nowych klientów, jak i coraz trudniejsze zasady przyznawania pożyczek, są dla wielu bardzo istotnym elementem sukcesu.

Wielu nowych agentów wkraczających w rynek, bo nawet powyżej 60 procent chciałoby pracować na początek pod kuratelą innego doświadczonego agenta, najczęściej w formie przynależności do większej grupy tzw. teamu, co dawałoby im na początek nabrania większej pewności siebie oraz odpowiedniego ustawienia w tym bardzo wymagającym zawodzie.

Stres związany z tym zawodem jest na porządku dziennym, umiejętne radzenie sobie właśnie ze stresem jest przedmiotem wielu badań.

Wystawiających nieruchomości do sprzedaży zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługe za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości.

Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy lexus, a za każda transakcję otrzymują Państwo bilet losujący.

We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”, a korzystając z naszej strony internetowej „house4us.ca” macie Państwo bardzo ułatwiony dostęp nie tylko do naszej oferty, lecz również do całego systemu poszukiwań nieruchomości do sprzedaży, z mapą, cenami, wszystkimi niezbędnymi informacjami: prosimy z nich korzystać, jest to usługa zupełnie bezpłatna!

Ryszard Sobolewski

GoWest Realty Ltd, Brokerage