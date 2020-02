Nieruchomości sprzed wieków Z cyklu: Domowe ciekawostki Czasami powracamy, nie tylko myślami, do starych czasów, a w niektórych wypadkach staramy się nawet odtworzyć dawne budowle sprzed lat. Jest sporo archeologicznych wykopalisk, które nam to ułatwiają. Przecieżw starych czasach nie było ani żadnych gwarancji na domy, czy też ich wykonanie, nie było też systemu sprzedaży MLS, ani też agentów sprzedaży nieruchomości. Jednak rynek nieruchomości jakoś istnial, choć zapewne kierował się zupełnie innymi prawami oraz standardami. Nie było też w starych domach ani bieżącej wody, ani zżadnych udogodnień, których możemy się spodziewać w każdym domu dzisiaj. Nie było też przeważnie łazienek z bieżącą wodą, podgrzewanej podłogi, a ogrzewanie było przeważnie na piec lub tzw. kozę. Budowanie domów obywało się również w zupełnie inny sposób, zajmowało dużo więcej czasu, a więc znalezienie czy też posiadanie własnego kąta było traktowane w zupełnie inny sposób. A więc różnego rodzaju badania oraz wykopaliska przybliżają nam sposoby budowania w czasach odległych. Przykładem niech będzie stawianie ściany budynku, która wykonana była z błota oraz drewna, czy drewnianych kawałków, oraz słomy, a stawianie takiej ściany zajmowało nieraz tygodnie. Może warto zastanowić się nad budowaniem takich domów: przecież były budowane z materiałów organicznych, a powrót do tych materiałów jest ostatnio modny. Typowy dom w czasach neolitu budowany był właśnie z materiałów organicznych, dlatego też żadne budowlenie przetrwały do naszych czasów, a więc również nie bardzo wiadomo jak dokładnie wyglądały. Próbuje się odbudować w niektórych skansenach stare domy, oczywiście z użyciem starych metod budowlanych. Tak było np. w okolichach Milton, gdzie odtworzono tzw. „longhouses” budowane przez stare plemiona indiańskie, które można zwiedzać obecnie niedaleko miejscowości Campbelletown, co jest bardzo ciekawe. Zawsze zabieram wszystkich moich gości z zagranicy do zwiedzenia tego osiedla. Niedawno zdowano tez replikę starego domostwa z okresu neolitu na wyspie Jersey, która obfituje w pozostałości z tego okresu. Teraz replika ta, mająca 20 metrów długości, powstała przy udziale aż 140 wolontariuszy, a budowa zajęła ponad dwa lata czasu. Do budowy użyto oczywiście zupełnie tradycyjnych narzędzi oraz wszystkich ekologicznych materiałów jak różnego rodzaju rózgi, słoma, błoto, włosie końskie i bydlęce itd. Wszystko nadzorowane było przez eksperta zajmującego się technologią antyczną. W śodku tej budowli są wsporniki drewniane podtrzymujące dach, który jest wodoodporny, a został zrobiony z łupków drewnianych. W zachowanych wykopaliskach odnaleziono jedynie zarysy wcześniejszych budowli, a więc wiadomo było jakie miały rozmiary, długość, gdzie znajdowało się wejście, a także gdzie umieszczone były wsporniki podtrzymujące dach. Znaleziono równiez pozostałości materiału, z którego te chaty były budowane, a więc można było chociaż pod tym względem je odtworzyć. Okres neolitu datuje się mniej więcej na 7 tysięcy lat temu. W tym czasie właśnie ludzie zaczęli osiedlać się w pierwszych wspólnotach, porzucając powoli okres myślistwa oraz ciągłego przemieszczania się, na rzecz życia osiadłego, typu rolniczego. Zaczęto wówczas produkować pierwsze naczynia gliniane oraz narzędzia z kamienia, jednocześnie zaczynając budować pierwsze stałe domy, na wzór tego odbudowanego właśnie na wyspie Jersey. Wielu ochotników stara się pokazać jak wyglądało wówczas życie, włącznie z produkcją zarówno naczyń, jak i narzędzi z tego okresu. W okolicach Milton roównież pokazane jest wiele elementów życia starych plemion indiańskich, z uprawą kukurydzy, oraz sposób życia tych plemion, a także uprawiania pierwszych gier typu lacrosse, w którą granały stare plemiona żyjące na tych terenach. 