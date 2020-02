Niespodzianki w pierwszych meczach 1/16 finału Ligi Europy 1/16 finału Ligi Europy przyniosła parę niespodziewanych wyników. Manchester United niespodziewanie zremisował 1:1, grając na wyjeździe z Club Brugge. Bramki w tym spotkaniu padały w kuriozalnych okolicznościach. Dla gospodarzy po asyście bramkarza Simona Mignoleta w 15. minucie strzelił Emmanuel Dennis. To pierwszy taki przypadek w Lidze Europy od 2015 roku i asysty Guilherme dla Lokomotiwu Moskwa przeciwko Sportingowi Lizbona. W 36. minucie po fatalnym wyrzucie z autu piłkę przejął Anthony Martial i zdobył bramkę wyrównującą. Inne spotkanie, które zakończyło się dość sensacyjnym remisem to mecz CFR Cluj z Sevillą. Najpierw bramkę zdobyli Rumuni. W 59. minucie rzut karny wykorzystał Ciprian Deac, a 23 minuty później golem odpowiedział zawodnik drużyny z La Liga, Youssef En Nesyri. Zwycięstwo nad Ajaxem Amsterdam odniósł inny hiszpański klub, czyli Getafe, wygrywając 2:0. Najwięcej emocji wywołały wydarzenia po pierwszej bramce Deyversona z 37. minuty. Przy celebrowaniu bramki z kolegami został trafiony zapalniczką rzuconą z trybun. Brazylijczyk miał pretensje do kibiców, schodząc z boiska w przerwie spotkania. Drugie trafienie zaliczył w trzeciej minucie doliczonego czasu gry inny zawodnik z Brazylii, pomocnik Kenedy. Porażkę poniósł klub Jakuba Świerczoka. Polak zakończył mecz w 70. minucie, gdy został zmieniony, a jego Łudogorec Razgrad bez oddania celnego strzału przegrał 0:2 z Interem Mediolan. Dla Włochów w 71. minucie debiutanckiego gola zdobył Christian Eriksen, a w piątej minucie doliczonego czasu rzut karny wykorzystał Romelu Lukaku. Hitowy mecz 1/16 finału Ligi Europy dla Bayeru Leverkusen. Dwa gole dla niemieckiej drużyny, która pokonała FC Porto padały po sytuacjach, które wymagały analiz poprzez system VAR. Najwięcej emocji przyniósł mecz Glasgow Rangers z Bragą. Drużyna z Ligi NOS prowadziła już 2:0 po golach Fransergio w 11. i Abela Ruiza w 59. minucie, ale Szkoci się nie poddali. W ciągu zaledwie 15 minut odwrócili losy tego spotkania. Bramki zdobywali Ianis Hagi w 67. i 82. minucie, a także Joe Aribo w 75. minucie. Pomimo niekorzystnego wyniku w trakcie spotkania, wygrał także Wolfsburg, który w 47. minucie przegrywał po rzucie karnym dla Malmoe wykorzystanym w 47. minucie przez Isaaca Thelina. Dwie minuty później wyrównał Josip Brekalo, a wynik spotkania na 2:1 ustaliło samobójcze trafienie wspomnianego Thelina. Skromne zwycięstwa po 1:0 odnieśli także faworyci – AS Roma i Arsenal. Włosi pokonali belgijskie Gent po trafieniu z 13. minuty Carlesa Pereza, a Anglicy wygrali z Olympiakosem na wyjeździe dzięki bramce Alexandre’a Lacazette’a z 81. minuty. W innych spotkaniach padły także wysokie zwycięstwa Sportingu Lizbona z Basksehirem – 3:1 i Eintrachtu Frankfurt z RB Salzburg – 4:1. W drugim z tych meczów hattricka zdobył Japończyk Deichi Kamada. Komplet wyników 1/16 finału Ligi Europy: CFR Cluj – Sevilla 1:1 (0:0)

Club Brugge – Manchester United 1:1 (1:1)

FC Kopenhaga – Celtic 1:1 (0:1)

Eintracht Frankfurt – RB Salzburg 4:1 (2:0)

Getafe – Ajax Amsterdam 2:0 (1:0)

Łudogorec Razgrad – Inter Mediolan 0:2 (0:0)

Sporting Lizbona – Basaksehir 3:1 (2:0)

Szachtar Donieck – Benfica Lizbona 2:1 (0:0)

FC APOEL Nikozja – Basel 0:3 (0 – 1)

FC AS Roma – Gent 1:0 (1 – 0)

FC Bayer – FC Porto 2:1 (1 – 0)

FC Olympiakos – Arsenal 0:1 (0 – 0)

FC Rangers – Braga 3:2 (0 – 1)

FC Wolfsburg – Malmoe 2:1 (0 – 0)

FC Wolverhampton – Espanyol 4:0 (1 – 0)

