NIEZGODY OŚCIĄ KOŚCIÓŁ

Z cyklu: Wieści z frontu

Szanowni Państwo,

pamiętacie Kościół w Polsce za komuny? Cieszył się autorytetem społecznym jako instytucja poddana licznym represjom ze strony władz, nieomal nielegalna. Nieomal…

Staram się o Kościele nic nie pisać, bo to nie moja bajka, więc nie wypada. Nic, o ile nie wchodzi z buciorami także w moje życie. Możemy sobie wyobrazić współistnienie i tolerancję. Omijanie bez kolizji i konfrontacji. Ostatecznie Kościół niechże sobie naprawiają wierni…

To jednak tylko marzenie. Oto bowiem czytam, że “proboszcz parafii w Wierzbnej zapowiedział, że za tydzień przed kościołem działacze Akcji Katolickiej będą zbierali podpisy poparcia dla kandydata na prezydenta RP. Chodzi oczywiście o Andrzeja Dudę.”

Komuniści mieli w doktrynie laicyzację. Powiadali:

“Nędza religijna jest jednocześnie wyrazem rzeczywistej nędzy i protestem przeciw nędzy rzeczywistej. Religia jest westchnieniem uciśnionego stworzenia, sercem nieczułego świata, jest duszą bezdusznych stosunków. Religia jest opium ludu.”

Mimo szykan i represji w Polsce odgórna propaganda antyreligijna się nie przyjęła. Tu polecam artykuł – rozmowę profesorów Karola Modzelewskiego i Adrzeja Werblana:

“Gomułka miał ambicje być wodzem narodu, Wyszyński też. To było zderzenie dwóch indywidualności”:

Za Gierka doszło do kuriozalnego obyczaju ukrywania przez działaczy PZPR swoich wizyt w kościołach z okazji chrztów, małżeństw czy pochówków. Tak jak w więzieniu, i tu toczyło się drugie życie. Religijne.

W stanie wojennym i w całej dekadzie Jaruzelskiego byłem świadkiem trojakich zdarzeń, czy tez zjawisk. Po pierwsze, w 1984 roku zamordowano księdza Popiełuszkę. Haniebny ów czyn znacznie podniósł kościelną reputację, czyniąc ze wszystkich duchownym – bojowników o wolność. Przynajmniej potencjalnych.

Po drugie, parafie rozdzielały dary z zagranicy. Kościół bowiem jako jedyna instytucja cieszył się zaufaniem społecznym w kraju i społeczności międzynarodowej. Tu piszczała bieda z nędzą, a wśród darów bywały przykładowo kolorowe sery. I wiele innych dóbr.

Po trzecie, co wywoływało u mnie, licealisty, wielki poznawczy dysonans, w mojej dzielnicy (Mokotów) nigdy wcześniej i nigdy potem nie budowano tylu, co właśnie w zgrzebnych latach 80., kościołów i plebanii (z salkami katechetycznymi), obkładając je na bogato klinkierową cegłą. Nie budowano wówczas niczego poza obiektami sakralnymi. Obserwowałem w drodze do szkoły budowy około 30 strzelistych kościołów…

Dziś to dobrze wiemy: część duchownych wspierała opozycję demokratyczną, część poszła na współpracę z komunistami. Pozostaje do rozstrzygnięcia jedynie kwestia proporcji. Molestowanie seksualne małoletnich ministrantów i bielanek zdarzało się zapewne i wtedy, lecz nie było o nim słychać. Sprawcy z takim hakiem na karku stawali się zapewne z automatu konfidentami tajnych służb.

Przykładowo, gdański kapelan “Solidarności”, prałat Henryk Jankowski był tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie “Delegat”.

Po przełomie 89 roku Kościół jawił się jednakże jako ofiara systemu i wybawca społeczeństwa. Wpoiliśmy sobie, że należy spłacić ten “dług”. Na koszt państwa wprowadzono religię do szkół i powołano opłacanych z podatków kapelanów we wszystkich możliwych instytucjach. W szpitalach chociażby do dzisiaj księża zarabiają najwięcej z całego personelu.

Pretekstem był konkordat ze Stolicą apostolską, aczkolwiek znawcy nie znajdują w nim zapisów, że świeckie państwo powinno łożyć na Kościół do tego stopnia, by ryzykować bankructwem.

Kościołowi zaczęto “zwracać ziemię”. Dziś jest największym po “Lasach Państwowych” ziemskim obszarnikiem w Polsce. Znaczny obszar polskiego terytorium należy do Kościoła.

No, i mamy naszą obstrukcyjną teraźniejszość, kiedy Kościół otwarcie już zaangażował się w politykę, by wesprzeć władzę Kaczyńskiego w zbożnym dziele cementowania partii w strukturach państwa. By rządziła wiecznie wespół z Kościołem.

Nie wiadomo już, która stacja jest bardziej konfesyjna, czy media Rydzyka, czy publiczna telewizja, bo prześcigają się nawzajem w aktach religijnych. Prezydent, o ile nie jeździ na nartach, klęczy w kruchcie. Nie będę tego wszystkiego opisywał, bo obserwujemy na co dzień i wprawia nas to w osłupienie. A właściwie gorszy.

Jędraszewski nawołuje do nienawiści i pogardy, a przecież jest jednym z bardziej ustosunkowanych przedstawicieli Kościoła.

Najbardziej wszelako zadziwia mnie postawa społeczeństwa. Przecież nikt nikomu nie przystawia pistoletu do głowy, nikt nikogo do niczego nie zmusza. Całe bezkrytyczne poparcie dla polityki Kościoła bierze się z nieprzymuszonej woli wiernych. Widocznie tak im się podoba. Ludziska tutejsi lubią być bezlitośnie łupieni i lani po mordach. Czują wtedy, że żyją. Chłostani pogardą, odczuwają perwersyjną przyjemność.

Próbowałem to uświadamiać ludziom, ale spotkałem się z niezrozumieniem: „Księża – kolaboranci” – język Urbana w KOD:

https://niezalezna.pl/91688-ksieza-kolaboranci-jezyk-urbana-w-kod

I jeszcze tu:

https://wpolityce.pl/kosciol/426210-obrzydliwe-kolega-holland-i-kijowskiego-pluje-na-duchownych

Tymczasem sprawa jest ewidentna. Widoczna jak na dłoni. PiS jest silny siłą Kościoła. Kościół stanowi wygodną infrastrukturę wyborczą dla rządzącej partii i pretendenta do prezydenckiego tronu. Trwa mariaż tronu i ołtarza. Owa infrastruktura, to gęsta sieć ambon, z których sączy się w uszy wiernego ludu pisowska propaganda. I to tylko dlatego Duda wciąż klęczy.

Zresztą, przepis na sukces jest kopiowany z Kremla. Wszak Putin również brata się z moskiewską Cerkwią.

Przemysław Wiszniewski

Zdjęcie: artykuł Sebastiana Białacha “Proboszcz informuje o zbiórce podpisów poparcia dla Andrzeja Dudy”