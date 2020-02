NIK miażdży resort Ziobry za błędy w sprawie majątków przestępców Z kilkuset miliardów złotych, które w Polsce zarobili przestępcy w latach 2014-2018, służbom i wymiarowi sprawiedliwości udało się odzyskać jedynie 2,7 miliarda złotych – wynika z raportu opublikowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli. Kontrolerzy NIK wzięli pod lupę mechanizmy, którymi posługują się służby oraz prokuratura w celu odzyskiwania mienia, które pochodzi z przestępstw. W Polsce mogą się tym zajmować policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Żandarmeria Wojskowa oraz Krajowa Administracja Skarbowa. Na ich wniosek lub z własnej inicjatywy prokuratura stosuje tzw. zabezpieczenie majątkowe (czyli tymczasowy zakaz przekazywania, niszczenia, przetwarzania, przemieszczania mienia lub rozporządzania nim) w celu zapewnienia możliwości wyegzekwowania orzeczenia w zakresie grzywny, środków karnych, przepadku lub środków kompensacyjnych. A na końcu sąd ostatecznie pozbawia sprawcę korzyści i mienia pochodzącego z działalności przestępczej. Tak powinno być. Ale w praktyce, jak wytykają kontrolerzy NIK, system nie działa właściwie. Winią za to Ministerstwo Sprawiedliwości. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

