NIK odpowiada marszałek Sejmu, składa zażalenie do sądu Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała złożenie zażalenia do sądu w sprawie przeszukań CBA w siedzibie Izby. – Nasze stanowisko opiera się na opinii zleconej przez Biuro Analiz Sejmowych – mówił Zbigniew Matwiej, kierownik wydziału prasowego NIK pokazując dokument. Wcześniej marszałek Sejmu Elżbieta Witek przedstawiła inną opinię BAS, w której stwierdzono, że immunitet formalny nie chroni miejsc i pomieszczeń. W piątek przed południem marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się z prezesem Najwyższej Izby Kontroli Marianem Banasiem. Rozmowa trwała godzinę i miała związek z przeszukaniem w środę przez Centralne Biuro Antykorupcyjne siedziby NIK i mieszkań należących do Banasia. Ten ocenił te działania jako “bezprawne” i wezwał do spotkania z marszałek. Powoływał się też na opinię Biura Analiz Sejmowych, że wobec osoby, której przysługuje immunitet, nie wolno podejmować takich czynności. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

