NIK wszczął kontrolę w Prokuraturze Krajowej? “Trwa od miesięcy”. Trwa kontrola NIK w Prokuraturze Krajowej. Przedstawiciele Izby zapewniają, że zaplanowano ją z wyprzedzeniem. Wcześniej w ciągu dnia CBA wkroczyło do mieszkań szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia i jego córki oraz do samej siedziby NIK. Rozpoczęcie kontroli przez NIK w Prokuraturze Krajowej potwierdził w rozmowie z portalem onet.pl szef Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Izby Marek Bieńkowski. W siedzibie Najwyższej Izby Kontroli trwają rozmowy między CBA i Marianem Banasiem – podała nieoficjalnie dziennikarka Magdalena Uchaniuk-Gadowska. – Dzisiejsza obecność dyrektora departamentu w prokuraturze została ustalona już w ubiegłym tygodniu z kierownictwem prokuratury, a ta obecność związana jest z prowadzoną od kilku miesięcy kontrolą – powiedział w rozmowie z IAR kierownik Wydziału Prasowego Najwyższej Izby Kontroli Zbigniew Matwiej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

