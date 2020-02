Norwegia wycofuje się z finansowania programu sprawiedliwości w Polsce Ministerstwo spraw zagranicznych Norwegii poinformowało o wycofaniu się z planowanej współpracy z Polską w ramach programu sprawiedliwości, finansowanego z tzw. funduszy norweskich. Polsce może przepaść ok. 292 mln zł. “W świetle ostatnich wydarzeń w Polsce i decyzji Norweskiej Administracji Sądowej jest jasne, że władze norweskie nie podpiszą umowy z Polską w sektorze wymiaru sprawiedliwości finansowanej ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – stwierdził w komunikacie sekretarz stanu w norweskim MSZ Audun Halvorsen. Według Halvorsena decyzja “jest wyraźnym sygnałem dla polskich władz, który świadczy o trosce norweskiego rządu o rozwój praworządności i niezależności sądów w Polsce”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

