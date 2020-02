Nowe formy kontroli na granicach Kanady dla obywateli i gości

Izabela Monika Bill urodzona 27 maja 1982 we Wrocławiu. Ukończyła Kolegium Nauczycielskie Języka Polskiego we Wrocławiu w 2005 roku. Zamiłowanie do poezji ujawniło się już w szkole podstawowej. Pierwsze wyróżnienie konkursowe otrzymała w 2001 roku. Potem jej ciekawy styl i talent doceniano na wielu konkursach poetycko-literackich. Debiutowała w Zeszycie Poetyckim „Dike” 2002 r. Należała też do kilku grup poetyckich min Stowarzyszenia Młodych Poetów z Opola, dzięki któremu wzięła udział w konkursie "O gałązkę oliwną" i otrzymała statuetkę Rektora Uniwersytetu Opolskiego. Z kontaktu z Polkowickim Stowarzyszeniem Forum Jedności jej utwory wyszły w dwóch almanachach „Generacja” 2003 r. i „Retrospekcje” 2004 r. Na studiach napisała sztukę "Czarny zamek”. W okresie studiów jej wiersze były dwukrotnie umieszczane na łamach miesięcznika "Literacki Magazyn". Po studiach wyjechała do Warszawy na 5 lat. Miała tam 2-letnią przerwę pisarską. Po niej nawiązała współpracę z Regionalnym Klubem Literackim z Działoszyna organizatorem konkursów, gdzie dwa lata z rzędu zajęła pierwsze miejsce a w III edycji została zaproszona do jury. Reasumując Izabela Bill jest współautorką 8 almanachów i laureatką wielu konkursów. Oprócz poezji interesuje się fotografią, pozowaniem, podróżami, koleją, motoryzacją, górami. Głównymi tematami poezji są erotyka, poeta, przyroda, śmierć, apokalipsa, kolej, góry. Pod koniec 2010 roku wróciła do Wrocławia. Izabela należy do kilku grup poetyckich oraz uczęszcza na liczne spotkania i warsztaty do: - jest asystentką Bogusława Litwińca( założyciela wrocławskiego "Kalambura" oraz twórcy Festiwali Teatru Otwartego) i aktywnie udziela się w Dialog Klub Minerwa w "Kalamburze" we Wrocławiu jako gospodyni i uczestniczka, - jest członkiem i skarbnikiem w Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury we Wrocławiu, - jest członkiem Jeleniogórskiego Koła Literackiego, - jest członkiem Regionalnego Klubu Literackiego w Działoszynie, - jest członkiem Grupy Poetyckiej WARS z Warszawy, - jest członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie, - jest członkiem Klubu Ustawicznego Rozwoju Aktywności w Warszawie, - udziela się przy ZLP Wrocław, - uczestniczy w warsztatach Salonku 3 Muz we Wrocławiu, - uczestniczy w warsztatach Grupy Litercakiej Dysonans we Wrocławiu. Jesienią 2011 r. wyszedł debiutancki tomik Izabeli Moniki Bill "Seksapil Duszy".