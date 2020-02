Nowe kontrowersje wokół szefowej sztabu Dudy Stowarzyszenie “Defensor Iuris” zaapelowało, by nie tytułować Jolanty Turczynowicz-Kieryłło określeniami “adwokat” czy “mecenas”. Przynajmniej do czasu, kiedy pełni funkcję szefowej kampanii prezydenta Andrzeja Dudy. Stowarzyszenie “Defensor Iuris” wydało w tej sprawie oświadczenie. Podkreślono, że postulat ma związek z pojawiającymi się artykułami na temat incydentu, którego uczestnikiem miała być Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, a także artykułami związanymi z podjętą przez Turczynowicz-Kieryłło funkcją szefowej kampanii wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy. “Postulujemy powstrzymanie się od posługiwania się przy opisie tychże wydarzeń tytułem ‘adwokat’, względnie grzecznościowym zwrotem ‘mecenas'” – czytamy. Stowarzyszenie powołuje się na uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej z września 2019 roku, a dokładniej na zapis o treści: “Prowadząc działalność zarobkową niezwiązaną z kształtowaniem świadomości prawnej lub ze świadczeniem pomocy prawnej, adwokat nie może używać tytułu zawodowego”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

