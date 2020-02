Nowe tablice rejestracyjne w Ontario – krytyka Nowe tablice rejestracyjne trafiły na drogi Ontario 1 lutego, a mieszkańcy od pierwszego dnia wypowiadają się krytycznie na ich temat. Jeden z głównych problemów to kolor nowych tablic i ich widoczność w nocy. Wiele osób zwraca uwagę na to, że stare tablice z niebieskimi literami na białym tle miały lepszy kontrast, a wypukłe litery pomagały zwiększyć ich czytelność w porównaniu z płaskimi białymi literami na niebieskim tle na nowych tablicach rejestracyjnych. Jeśli kierowca zobaczy kogoś, kogo podejrzewa, że jest pijany, lub zobaczy, że inny kierowca robi coś całkowicie nielegalnego – nie będzie w stanie tego zgłosić. Wiele osób dziwi się, że te potencjalne problemy nie zostały zauważone przed dopuszczeniem nowych tablic. Pojawiły się również pytania, czy kamery na drogach płatnych, takich jak 407 ETR, będą mogły odczytać nowe tablice rejestracyjne. Rzecznik autostrady 407 mówi, że nie ma problemu.„Zawsze aktualizujemy naszą technikę, dostpsowujemy nasze kamery i sprzęt oraz współpracujemy z prowincją podczas takich zmian”, powiedział Kevin Sack, wiceprezes ds. marketingu, komunikacji i relacji rządowych w 407 ETR. Rzecznik Ministerstwa Spraw Konsumenckich powiedział, że rząd skonsultował się z policją w celu „przetestowania czytelności i funkcjonalności nowego projektu”. „Nowe tablice rejestracyjne wysokiej rozdzielczości w Ontario zostały przetestowane przy użyciu zaawansowanych czytników tablic w wielu warunkach widoczności i tablice zostały z powodzeniem odczytane w tych warunkach”, mówi Nicko Vavassis, sekretarz prasowy ministerstwa. Zapewnia, że ministerstwo obecnie zajmuje się krytycznymi uwagami Ontaryjczyków. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

