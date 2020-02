Nowy program Kabaretu pod Bańką – już za dwa dni! Już od pewnego czasu słyszy się pytania, kiedy Kabaret pod Bańką znowu pokaże swojej wiernej publiczości nowy program. Ostatnio oglądała Bankę publiczność krakowska w najbardziej chyba prestiżowym dla świata kabaretu miejscu – w legendarnej Piwnicy pod Baranami. O tym koncercie piszemy w artykule “Kabaret pod Bańką w legendarnej Piwnicy pod Baranami!” This slideshow requires JavaScript. Teraz czas na własną, polonijną publiczność. I dla tej właśnie publiczności Kabaret pod Bańką przygotował nowy autorski program pt. “Zmiana klimatu czyli globalne ocipienie”. Jak zawsze, odbędą się dwa spektakle – w piątek 7 i w sobotę 8 lutego. Poza Kabaretem pod Bańką i tzw. Małą Bańką, która już wcale nie jest mała (niegdyś dzieci, dzisiaj to dojrzali artyści, występujący na wielu scenach), zobaczymy i usłyszymy nominowaną do prestiżowej nagrody Grammy Kingę Górny-Heming, prywatnie córkę Romana Górnego z Ottawy, który ze swoim Kabaretem “Po Ósmej” przez wiele lat przyjeżdżał na Kabaretony. Kinga jest wybitną wokalistką jazzową i w programie Bańki zagra z Don Thompson/Bill King Trio. A poza Kingą? No oczywiście będzie okazja aby spotkać się z naszymi ulubionymi postaciami – Waciakową, DJ-em Żakiem, Zośką i Staszkiem i spędzić wspaniały wieczór w świecie humoru. Do zobaczenia w pierwszy weekend lutego! Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

