Nuncjusz spotka się z wiernymi, ale ci muszą odwołać protest Po kilku miesiącach władze Kościoła wreszcie odniosły się do postulatów gdańskich katolików, domagających się m.in. usunięcia z urzędu abp. Sławoja Leszka Głodzia. Nuncjatura apostolska odpowiedziała w liście, że może spotkać się z wiernymi na prywatnej audiencji. Ale jest jeden warunek: muszą wycofać się z planowanego protestu w Warszawie. W wysłanym w połowie lutego liście Nuncjatura Apostolska w Polsce informuje, że "od dłuższego czasu trwają szerokie konsultacje, mające na celu obsadzenie archidiecezji gdańskiej". Duchowni nie precyzują jednak, co to za konsultacje, kto w nich bierze udział i kiedy poznamy efekty takich rozmów. Nie wiadomo też, czy i jakie zarzuty są stawiane arcybiskupowi Głódziowi.

