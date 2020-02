“Oblężona twierdza” arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Arcybiskup Marek Jędraszewski bardzo często zabiera głos w sprawach politycznych. Jaki to głos i czy da się go pogodzić z chrześcijańskimi wartościami oraz nauczaniem papieża Franciszka? O tym Rafał Stangreciak. Zobacz reportaż “Czarno na białym”. Marek Jędraszewski to pierwszy od 1967 roku arcybiskup krakowski, który nie otrzymał kardynalskiej nominacji. Jest też pierwszym metropolitą, który bardzo często zabiera głos w sprawach politycznych. – Arcybiskup Jędraszewski rzeczywiście ma wyraziste poglądy – przyznaje w rozmowie z “Czarno na białym” Tomasz Wiścicki z czasopisma “Więź”, który jako jedyny publicysta zdecydował się bronić arcybiskupa przed kamerami TVN24. – Ja się wtrącam w politykę, pan się wtrąca, arcybiskup też się wtrąca, wypowiada swoje poglądy – mówi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

