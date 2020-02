Oficjalnie: Rusza kampania #AndrzejDuda2020. PiS gra o wszystko. Konwencją w iście amerykańskim stylu, z ważnymi obietnicami socjalnymi oraz dalszym objazdem po kraju w “DudaBusie” – tak ma zacząć się kampania wyborcza prezydenta Andrzeja Dudy, walczącego o reelekcję. Dla Prawa i Sprawiedliwości wybory prezydenckie to gra o wszystko. Zaangażowane środki i siły mają być największe w historii wyborów po 1989 roku. Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe do kolejnej kampanii wyborczej, której stawką jest nie tylko to, kto przez kolejne lata będzie zamieszkiwał Pałac Prezydencki. Stawką tych wyborów – o czym zdają sobie wszyscy sprawę – jest to, czy obecny obóz rządzący, który popiera otwarcie obecnego prezydenta Andrzeja Dudę, otrzyma dalszy mandat na przeprowadzanie reform i zmian w państwie. Ewentualna porażka obecnej głowy państwa oznaczałaby poważne trzęsienie ziemi w krajowej polityce i z pewnością wymusiłaby wstrzymanie wielu zaplanowanych przez PiS zmian, a nawet – co bardzo prawdopodobne – przedterminowe wybory parlamentarne. Mówiąc wprost: byłby to spektakularny koniec “dobrej zmiany”. – Oficjalna inauguracja kampanii prezydenckiej Andrzej Dudy nastąpi w sobotę 15 lutego o godz. 12. podczas konwencji w warszawskiej hali Expo – potwierdza w rozmowie Onetem szef komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. 2 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

