Opieka w domu zamiast w szpitalu – zmiany Ontario wprowadza zmiany w celu ulepszenia systemu opieki domowej i środowiskowej (home and community care) w nadziei, że pomoże w opiece nad wieloma ludźmi w domu, a nie w szpitalu. Urzędnicy resortu zdrowia powiedzieli, że nowe przepisy pozwolą na większą elastyczność systemu, częściowo poprzez zniesienie maksymalnego zakresu dostępnych usług. „Aby zapewnić mieszkańcom Ontario odpowiednią opiekę we właściwym miejscu i poprawić sytuację w szpitalach, musimy przyjąć system opieki domowej i środowiskowej opracowany około 30 lat temu na początku lat 90. i wprowadzić go w XXI wiek"- powiedziała we wtorek minister zdrowia Christine Elliott. „Pacjenci skorzystają z bardziej elastycznej opieki, która uznaje, że podejście uniwersalne nie jest najlepszym sposobem zaspokojenia indywidualnych potrzeb". Elliott powiedziała, że w ubiegłym roku ponad 700 000 pacjentów otrzymało opiekę domową, a ponad 600 000 osób skorzystało z usług społecznych, takich jak dowożone do ich domów posiłki. Urzędnicy resortu zdrowia powiedzieli, że w nowym systemie agencje nadal będą świadczyć opiekę domową na podstawie umów i ograniczać świadczenie takich usług do korporacji typu non-profit. Obecna struktura Local Health Integration Network (LHIN) świadczącej te usługi pozostanie niezmieniona przez kilka następnych lat, ale zostanie przemianowana na Home and Community Care Support Services. Na mocy nowych przepisów pewne ograniczenia zostałyby zniesione, aby umożliwić zorganizowanie opieki jeszcze przed opuszczeniem przez pacjenta szpitala. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny.

