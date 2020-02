Opozycja odbiła z rąk PiS sejmową grupę bilateralną z Izraelem Nowym przewodniczącym został poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. O funkcję tę, jak informuje “Rzeczpospolita”, walczył z przedstawicielem PiS Janem Krzysztofem Ardanowskim. Do przejęcia przewodnictwa w grupie doszło pod koniec stycznia. By zrozumieć tło obecnej rozgrywki, trzeba się cofnąć do ubiegłej kadencji. Grupa polsko-izraelska, jedno z kilkudziesięciu podobnych gremiów w parlamencie, liczyła wówczas 64 członków, a jej przewodniczącym był poseł PO Michał Szczerba. Do zmian w jej składzie doszło jednak po wybuchu afery związanej z ustawą o IPN. Wtedy PiS uznał, że warto mieć w tej grupie swojego przewodniczącego. Zastosowano prostą sztuczkę, polegającą na napompowaniu grupy. Doszło do tego 27 lutego 2018 r., gdy do składu dopisało się około 100 polityków PiS. Mając liczebną przewagę, wybrali własnego przewodniczącego, późniejszego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

