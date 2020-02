Organizm noworodka samodzielnie zwalczył koronawirusa Wuhan w prowincji Hubei w Chinach to od wielu tygodni epicentrum epidemii koronawirusa, która rozszerza się na całym świecie. To właśnie tam przyszła na świat dziewczynka, której organizm był w stanie zwalczyć chorobę. U matki dziecka zdiagnozowano wirusa Covid-19 kilka dni przed porodem. Po czterech dniach od narodzin także u noworodka wykryto patogen wirusowy. Umieszczono zatem dziewczynkę w izolacji, aby nie narażać innych nowo narodzonych na infekcję. Zespół lekarzy pod dowództwem Zenga Lingkonga 24 godziny na dobę opiekował się dziewczynką. Nie podawano jej żadnych środków przeciwwirusowych. Nie miała trudności z oddychaniem, więc nie przepisywano żadnych dodatkowych leków. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.