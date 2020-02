Oscary 2020 – “Parasite” zmiażdżył konkurencję Wielka niespodzianka na zakończenie 92. oscarowej gali. “Parasite” jako pierwszy obraz nieanglojęzyczny wygrał w kategorii najlepszy film. Ponadto triumfował w kategoriach: najlepszy film międzynarodowy, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz oryginalny. Głównym przegranym okazał się “Irlandczyk” Martina Scorsese, który jako jedyny film nominowany w głównej kategorii nie zdobył ani jednej nagrody, mimo 10 nominacji. 92. ceremonia wręczenia Oscarów, przez większość czasu przebiegająca zgodnie z przewidywaniami, na finiszu przyniosła zaskoczenie. Zapisze się w historii tym, że po raz pierwszy w historii najważniejsza statuetka – dla najlepszego filmu – przyznana została dziełu nieanglojęzycznemu. Twórcy południowokoreańskiego “Parasite” na scenę wychodzili czterokrotnie, zwyciężając także w kategoriach: reżyseria, scenariusz oryginalny oraz film międzynarodowy. Południowokoreański twórca Bong Joon Ho, autor takich obrazów jak “Szczekające psy nie gryzą”, “Zagadka zbrodni”, “Matka” czy “Snowpiercer: Arka przyszłości”, swój najnowszy film określił jako “komedię bez klaunów i tragedię bez czarnych charakterów”. Film opowiada o dwóch rodzinach, których losy połączy niespodziewany incydent… WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

