Pani Basia protestowała w Pucku. Teraz ujawnia kulisy spotkania z Kidawą-Błońską Spotkanie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z osobami, które demonstrowały przeciwko Andrzejowi Dudzie na Kaszubach, zostało skrytykowane przez polityków partii rządzącej oraz ich zwolenników. Pani Basia, która manifestowała w Pucku przeciw obecnemu prezydentowi, wyjaśniła więc, jak naprawdę wyglądały poniedziałkowe wydarzenia. Nagranie z panią Basią, emerytką z Gdańska, opublikował na swoim facebookowym profilu Radomir Szumełda. “Spotkałem dzisiaj panią Basię. (…) Tę panią Basię, która jest na zdjęciu z Pucka z Małgorzatą Kidawą-Błońską. Na tym zdjęciu, które służy machinie propagandowej PiS do rozpowszechniania nieprawdziwej informacji, że Małgorzata Kidawa-Błońska poszła komuś specjalnie za coś dziękować. To kłamstwo” – napisał działacz KOD. W krótkim wideo kobieta przedstawiła, jak z jej perspektywy wyglądało spotkanie z kandydatką PO na prezydenta. – Byłam w Pucku. Zauważyłam, że pani Kidawa idzie do samochodu. Podbiegłam, przywitałam się, wycałowałam, bo lubię. Basię wycałowałam Nowacką, Rybickiego… Bardzo jestem niezadowolona z tego, że PiS robi z tego jakąś negatywną kampanię przeciwko pani Kidawie. Nie ma absolutnie racji – powiedziała emerytka. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

