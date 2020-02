Papież chce znieść celibat? Kościół katolicki przez stulecia bronił idei celibatu, ale wiele wskazuje na to, że wkrótce posiadanie żony nie będzie przeszkodą do uzyskania święceń kapłańskich. Papież Franciszek chce wprowadzić rewolucyjne zmiany w Kościele, choć na razie tylko w jednym regionie świata. Kościół w regionie Amazonii przeżywa kryzys – brakuje duchownych i chętnych do przyjmowania święceń kapłańskich. Zdaniem wielu biskupów receptą na rozwiązanie problemów byłoby zniesienie celibatu, który ich zdaniem dziś powstrzymuje wielu ludzi przed zostaniem duchownym. Do mediów wyciekł papieski dokument, z którego wynika, że papież Franciszek chce zezwolić na święcenia kapłańskie żonatych mężczyzn. Na razie tylko w tym regionie, ale konserwatywne środowiska obawiają się, że prędzej czy później zniesienie celibatu może obowiązywać także w innych regionach świata. W Polsce systematycznie spada liczba święceń kapłańskich. Kilka miesięcy temu Katolicka Agencja Informacyjna podała, że 2019 roku do seminariów diecezjalnych przyjęto łącznie 324 mężczyzn. To o 91 mniej niż przed rokiem. Do seminariów zakonnych przyjęto 174 osoby, czyli o 31 mniej niż rok wcześniej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

