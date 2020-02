Parkos, czyli wszystko, czego potrzebujesz

Internet to wspaniałe narzędzie i wyjątkowy wynalazek, który sprawdził, że życie ludzi na całym świecie stało się o wiele prostsze. Zawdzięczamy mu nie tylko dynamiczny rozwój świata technologii, ale również poprawę komunikacji międzyludzkiej, poszerzenie świadomości ludzi odnośnie życia na innych kontynentach lub w pozostałych krajach, a nawet możliwości podróżowania. Dziś już nie musimy marnować czasu w kolejkach na PKS, PKS lub lotniskach. Możemy kupić bilet do dowolnego miejsca na świecie z pozycji fotela, by za kilka dni znaleźć się 10 tysięcy kilometrów od domu.

Widzisz potencjał internetu? W takim razie wróćmy na chwilę do nieco bardziej przyziemnych możliwości oferowanych przez to niezastąpione narzędzie. Dzięki niemu możesz swobodnie zarezerwować również pokój i hotelu i miejsce parkingowe przy lotnisku. Jak to zrobić? Przy pomocy specjalistycznych systemów, np. Parkos.

Co to jest Parkos?

Jest to pośrednik między dostawcami usług parkingowych i klientami. W skrócie tak możemy powiedzieć na temat tej firmy. Chcąc jednak rozwinąć wątek, nie możemy przejść obojętnie obok rodzaju oferty, ponieważ w Parkos znajdziemy jedynie obiekty dostosowane do potrzeb najbardziej wymagających klientów.

Chociaż Parkos nie posiada własnych obiektów, zatrudnia szereg specjalistów, którzy zajmują się regularną weryfikacją jakości usług. Tego typu czynności polegają na tym, że pracownicy odpowiedzialni za zgodność opisu ze stanem faktycznym parkingu, sprawdzają posesje, udogodnienia i zabezpieczenia. Jeśli warunki uległy zmianie, to opis i zdjęcia ulegają aktualizacji. Dzięki temu potencjalni klienci otrzymują pełny obraz tego, co na nich czeka, gdy przyjadą na zarezerwowane przez siebie miejsce parkingowe.

Parkos to najlepszy dowód na to, że Tani parking może być dobry. Przekonaj się o tym na własne oczy.

Udogodnienia, usługi i ceny

Chcesz skorzystać z mycia samochodu? Jeśli parking dysponuje taką usługą, znajdziesz ją w zakładce udogodnienia. Co jeszcze można tam znaleźć? Do najpopularniejszych propozycji należą: poczekalnia, toaleta, ładowanie samochodów elektrycznych i pomoc bagażowa. Najbardziej zaawansowany parking przy lotnisku może nam jednak zapewnić o wiele więcej, np. stację benzynową lub sklep, na których przygotujesz się w pełni do drogi powrotnej.

Nie można przejść obojętnie obok usługi transportowej i transferu na lotnisko. Dlaczego? Ponieważ są to dwie darmowe usługi, z których klienci mogą korzystać na wszystkich parkingach dostępnych w Parkos, chociaż konkurencja nie oferuje tego typu propozycji.

Usługa parkingowa polega na odebraniu kluczy od klienta przez pracownika parkingu na hali odpraw. Zabiera on wtedy pojazd na zarezerwowane miejsce parkingowe. Gdy wrócisz z wyprawy, samochód razem z kierowcą będzie czekał na Ciebie przed lotniskiem. Transfer na lotnisko to również darmowa alternatywa polegająca na przewiezieniu Cię bezpłatnym autobusem z posesji parkingu na lotnisko. Nie musisz zatem wzywać taksówki i marnować czasu oraz pieniędzy.