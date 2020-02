Parlament Europejski wzywa Radę UE do zajęcia się Polską i Węgrami „Chcemy wyrazić nasz głęboki niepokój związany z brakiem postępów w procedurze art. 7 wobec Polski i Węgier” – piszą szefowie pięciu frakcji Parlamentu Europejskiego – od radykalnej lewicy po chadeków – w liście do Rady UE. Chcą, by chorwacka prezydencja dodała dyskusję o łamaniu praworządności do obrad 25 lutego 2020. „Choć sytuacja jest poważna i mimo powtarzających się apeli o kontynuację nieformalnych dyskusji, kluczowa kwestia, jaką jest praworządność w tych dwóch krajach, nie będzie tematem obrad Rady ds. Ogólnych” – ubolewają przedstawiciele pięciu frakcji w Parlamencie Europejskim – Europejskiej Partii Ludowej (EPL), Socjalistów i Demokratów (S&D), liberałów z Odnówmy Europę (Renew Europe), Zielonych oraz Zjednoczonej Lewicy Europejskiej (GUE/NGL) w piśmie z 21 lutego do chorwackiej minister ds. europejskich Andrei Metelko-Zgombić. Chorwacja przewodzi obradom Rady UE między styczniem a lipcem 2020 roku. We wtorek 25 lutego, w ramach Rady ds. Ogólnych, w Brukseli mają obradować ministrowie ds. europejskich wszystkich państw członkowskich UE. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.