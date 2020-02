Parlament zajął się sprawą protestów Indian przeciw budowie rurociągu

Problem blokad i protestów organizowanych przez przeciwników prowadzenia gazociągu przez tereny Indian Wet’suwet’en w Kanadzie trafił we wtorek pod obrady kanadyjskiego parlamentu.

Premier Justin Trudeau oznajmił parlamentarzystom, że rządowi zależy na dialogu i znalezieniu rozwiązania. “Po wszystkich stronach ludzie są zdenerwowani i sfrustrowani i ja to rozumiem” – podkreślał.

Indianie Wet’suwet’en i wspierające ich grupy protestują intensywnie od prawie dwóch tygodni przeciw budowie gazociągu Coastal GasLink, który ma biec przez tereny w prowincji Kolumbia Brytyjska do portu w Kitimat. Coastal GasLink ma długość 670 km, koszt całego projektu to 6,6 mld CAD (ok. 5 mld USD). Rurociąg uzyskał poparcie części plemion, ale zgody nie dali tzw. dziedziczni wodzowie Indian Wet’suwet’en i to oni blokują robotnikom wjazd. W zeszłym tygodniu policja federalna (RCMP) zlikwidowała zapory na drodze i aresztowała protestujących, próbując wymusić otwarcie trasy planowanej budowy. Zamiast zastraszenia Indian akcja policji doprowadziła do nasilenia protestów.

Największe ugrupowanie opozycyjne w parlamencie, Konserwatywna Partia Kanady (CPC), domaga się rozwiązań siłowych. Tymczasowy lider konserwatystów Andrew Scheer kilka dni temu wezwał Indian, by “zdali sobie sprawę z własnych przywilejów”. We wtorek Scheer mówił, że “po tej stronie sali stoimy po stronie farmerów, podróżnych, pracowników, którym grożą zwolnienia, i ciężko pracujących Kanadyjczyków”, a nie po stronie “radykalnych aktywistów”, których zamiarem ma być “likwidacja sektora energetycznego”.

“Są tacy, którzy chcieliby, abyśmy działali w pośpiechu, którzy chcą zredukowania sprawy do haseł i ignorowania złożoności, którzy sądzą, że użycie siły pomoże. Nie pomoże” – replikował Trudeau, nie wymieniając Scheera z nazwiska.

We wtorek odbyło się też spotkanie premiera z szefami partii opozycyjnych – Bloku Quebeckiego (BQ), Nowej Partii Demokratycznej (NDP) i Zielonych. Na to spotkanie nie zostali zaproszeni konserwatyści – informował publiczny nadawca CBC. Trudeau powiedział dziennikarzom, że “Scheer zdyskwalifikował się sam swoim wystąpieniem, które było nie do przyjęcia”.

O negocjacjach mówią też Indianie. Perry Bellegarde, szef Assembly of First Nations, największej organizacji Indian w Kanadzie, powiedział we wtorek, że wszystkie strony powinny usiąść do rozmów – politycy szczebla federalnego, politycy reprezentujący prowincje, dziedziczni wodzowie Wet’suwet’en i rady plemion wyłaniane w wyborach (to forma narzucona przez ustawę dziewiętnastowieczną ustawę Indian Act – PAP).

Wódz Rady Mohawków Kanesatake Serge Otsi Simon wezwał blokujących tory w Belleville, na wschód od Toronto, do zakończenia akcji. “Zakończenie blokad nie oznacza, że się poddajecie (…) to pokazuje wasze współczucie (…) Czy rząd i przemysł zrozumieli? Myślę, że tak” – powiedział.

Federalny minister ds. służb na rzecz rdzennej ludności Marc Miller spotkał się z Mohawkami Tyendinaga w Belleville w minioną sobotę, jednak mimo wielogodzinnych rozmów nie osiągnięto porozumienia. Od czwartku prawie cała komunikacja kolejowa w Kanadzie jest sparaliżowana, bo przez Belleville biegnie jedna z kluczowych tras. Niemniej od najbliższego czwartku – jak informował przewoźnik Via Rail – wznowione zostanie kursowanie pociągów na trasach między Ottawą, Quebec City i Montrealem.

Minister ds. relacji między Koroną (państwem – PAP) i Indianami Carolyn Bennett i minister ds. relacji z Indianami Kolumbii Brytyjskiej Scott Fraser mieli się spotkać z indiańskimi wodzami, jednak wciąż nie podano daty tego spotkania.

Sprawa Coastal GasLink pokazuje, jak wiele nierozwiązanych problemów z przeszłości waży na współczesnej gospodarce i polityce Kanady. Rezerwat Indian Wet’suwet’en jest terenem nieprzekazanym w zarząd państwu kanadyjskiemu. Niemniej na początku stycznia br. Sąd Najwyższy Kolumbii Brytyjskiej zgodził się, by RCMP wymusiła na Indianach wpuszczenie ekip budowlanych.

Do protestów Indian dochodzi w czasie, gdy 30 lat upływa od tzw. kryzysu w Oka. W 1990 r. w Oka w Quebecu doszło do siłowej konfrontacji, gdy na Mohawków, niezgadzających się na powstanie pola golfowego na ich tradycyjnych terenach, wysłano siły policyjne.

Trudeau podkreślił we wtorek, że rząd federalny zbyt długo ignorował apele Indian o rozwiązanie problemów związanych z prawami do ziemi.

Anna Lach

Staje kanadyjska kolej

Premier zapowiada rozmowy z Indianami protestującymi przeciwko budowie gazociągu