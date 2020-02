Partia Demokratyczna w Iowa: 14 delegatów dla Buttigiega, 12 dla Sandersa Partia Demokratyczna w stanie Iowa podała, jaki będzie podział delegatów przypadających na kandydatów ubiegających się o nominację Demokratów w wyborach prezydenckich. Pete’a Buttigiega będzie reprezentować 14 delegatów, a Berniego Sandersa – 12. Obaj kandydaci do nominacji uzyskali w poniedziałkowych prawyborach Partii Demokratycznej w Iowazbliżone wyniki. Pete Buttigieg, 38-letni były burmistrz South Bend w stanie Indiana, zdobył 26,2 proc głosów – o 0,1 pkt. proc. więcej niż 78-letni senator Bernie Sanders. Na trzecim miejscu uplasowała się 70-letnia senator, Elizabeth Warren. Będzie ją reprezentować 8 delegatów – jak podano w niedzielę. Były wiceprezydent, 77-letni Joe Biden, który w niedzielę wystąpił w mediach z zarzutami wobec młodego burmistrza z Indiany, że jego doświadczenie w administracji rządowej jest zbyt mizerne, by ubiegał się o najwyższy urząd, będzie reprezentowany przez 6 delegatów. Amy Klobuchar będzie z kolei reprezentowana przez 1 delegata. Partia Demokratyczna ostatecznie ma wskazać kandydata na prezydenta w lipcu. Wybory, w których o reelekcję będzie się ubiegał Donald Trump, są zaplanowane na 3 listopada. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

