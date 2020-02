Pechowa kontuzja Lewandowskiego Fatalne wieści z Monachium. We wtorkowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Chelsea (3:0) Robert Lewandowski doznał kontuzji kolana. Jak informuje Bayern, polski napastnik nie zagra przez cztery tygodnie. “Robert Lewandowski wykluczony z gry na cztery tygodnie wskutek kontuzji kolana odniesionej w meczu z Chelsea” – napisali mistrzowie Niemiec w mediach społecznościowych w środę przed godziną 17. Nieco więcej informacji podano na oficjalnej stronie internetowej klubu. Jak czytamy, w trakcie wygranego 3:0 meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów “Lewandowski doznał złamania kości piszczelowej przy lewym stawie kolanowym”. Taką diagnozę postawił lekarz Bayernu Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt po powrocie drużyny z Londynu. Polskiego napastnika czeka teraz 10-dniowy okres unieruchomienia kontuzjowanej nogi w gipsie. Potem rozpocznie rehabilitację. Które mecze opuści Lewandowski? Co oznaczają cztery tygodnie pauzy? Zerknijmy w terminarz Bayernu. Lewandowski z pewnością nie zagra w trzech meczach Bundesligi – z Hoffenheim, Augsburgiem, Unionem Berlin oraz w jednym w Pucharze Niemiec przeciwko Schalke (3 marca). Wątpliwym jest, że obejrzymy go w rewanżu z Chelsea w Lidze Mistrzów (18 marca). Nie wiadomo również, czy będzie gotowy na pierwsze tegoroczne spotkania reprezentacji Polski – 27 marca przeciwko Finlandii we Wrocławiu i cztery dni później z Ukrainą w Chorzowie. (http://www.tvn24.pl) Lewandowski może mówić o ogromnym pechu. Doskonale prowadzący się piłkarz przez zdecydowaną większość kariery unikał poważnych urazów. Ten odniesiony w Londynie przytrafił mu się w momencie, kiedy jest prawdopodobnie w najlepszej życiowej formie. – Robert rozgrywa sezon życia – przyznał ostatnio trener Bayernu Hans-Dieter Flick. Kapitan reprezentacji Polski od początku trwającego sezonu przechodził samego siebie. Tylko Bundeslidze uzbierał 25 goli w 23 meczach. Błyszczał też w Lidze Mistrzów, gdzie w zaledwie sześciu występach kierował piłkę do siatki aż 11-krotnie. Do tego trzy trafienia dorzucił w Pucharze Niemiec, a cztery w barwach kadry. Lewandowski ściga się z rekordem Bundesligi legendarnego Gerda Muellera, który w jednym sezonie zdobył 40 bramek. Walczy także o Złotego Buta – w klasyfikacji najskuteczniejszych piłkarzy w Europie (liczą się tylko ligowe trafienia) traci dwa gole do prowadzącego Włocha Ciro Immobile z Lazio. Kontuzja odniesiona we wtorek może mu pokrzyżować plany, ale piłkarz nie traci ducha. “Dziękuję za słowa wsparcia. Trzymajcie kciuki. Niedługo wrócę i będę gotowy do walki” – napisał w mediach społecznościowych Lewandowski. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

