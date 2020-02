Permanentny brak mieszkań w Toronto

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Rok temu miasto Toronto otworzylo centrum odnowy dla osób bezdomnych, w okolicach środmieścia. W końcu zeszłego roku wiadomości dla bezdomnych nie były zbyt przychylne: otóż miasto wzięło się za likwidację „miasteczka namiotowego” mieszczącego się pod Gardiner Expressway, próbując odświeżyc całą okolicę, najoględniej mówiąc, uatrakcyjnić dla turystów.

Obecność w okolicy bezdomnych spowodowała liczne włamania do garaży w okolicy, chodniki pełne były zużytych igieł, oczywiście mieszkający w okolicach bardzo narzekali na taką sytuację.

Oczywiście były to tylko symptomy chorującego miasta, które wymaga dużej atencji, a co za tym idzie ogromnych nakładów pieniężnych.

Miasto Toronto otworzyło sporo takich miejsc pomocy bezdomnym. W wielu wypadkach są to miejsca tymczasowe, stworzone z baraków, struktur prefabrykowanych, wyglądają jak obozy wojskowe lub obozy dla uchodźców. W sumie miasto doprowadziło do tego, że nakłoniono tych bezdomnych do rezygnacji z własnych namiotów oraz przeniesiono ich do większych struktur, wybudowanych przez władze miejskie.

Zmieniający się klimat nie jest zbyt łaskawy, Kanada dalej jest bardzo zimna, a więc bezdomni narażeni są w okresie zimowym na odmrożenia, a często dochodzi do zgonów z mrozu na ulicy. Wielu z tych ludzi jest chorych i starych, a więc zapewnienie im ciepłego kąta jest naprawdę bardzo pomocne.

Jest pewna ironia, że bardzo duża liczba tych bezdomnych ludzi, mieszkając w centrum miasta, przechodzi na co dzień obok nowo powstających, bogatych budynków apartamentowych,a jest ich wiele w okolicach City Place, czy Fort York. Dodatkową ironią jest również to, że wiele z tych mieszkań stoi pustych, niezamieszkałych, czy też jest wynajmowanych krótko poprzez sieć AirBnB.

Jednocześnie Toronto ma duży niedobór mieszkań. Dla kogoś, kto ubiega się o mieszkanie dofinansowywane ze środków miasta, okres oczekiwania jest bardzo długi i nieraz trzeba go przeżyć właśnie na ulicy, w zimnie. Jak to jest możliwe kiedy w mieście stoi prawie siedemdziesiat tysięcy pustych domów? Jest to bardzo frustrujące, trzeba powiedzieć.

Wiadomo już, że trzeba budować więcej tzw. dostępnych (affordable) mieszkań, a jest to zupełnie inny typ budownictwa niż obecnie budowane apartamentowce.

Najlepszym wyjściem byłaby budowa tzw. kooperatywów. Jest to forma budowy, lecz również forma własności, gdzie domy te nie są własnością prywatną ani rządową, ale własnością kolektywną mieszkańców tam rezydujących. Każdy z mieszkańców ma głos, oraz wybierana jest dyrekcja zarządzająca budynkiem. Korzystający z takiego domu mieszkańcy muszą jedynie płacić za utrzymanie budynku, a więc koszty są na bardzo niskim poziomie. Trzeba nadmienić, że w takich budynkach koszty wynajmu są bardzo niskie, znacznie niższe niż w innych budynkach w tym samym rejonie miasta.

Niestety „zdobycie” takiego mieszkania w obrębie Toronto graniczy z cudem, a oczekiwanie na jest wieloletnie. Powodem jest między innymi fakt, że takich budynków nie budowało się w ostatnich przynajmniej trzydziestu latach.

Oczywiście nie jest to jedynie problem miasta Toronto – tak jest już teraz w całej Kanadzie. Ceny wynajmu szybują w górę w zastraszającym tempie. Pod koniec roku 2019 oczekujących na mieszkania subsydiowane było w samym Toronto ponad sto tysięcy! Tymczasem, właśnie w okolicach gdzie jest najwięcej ludzi bezdomnych, buduje się drogie apartamentowce, jak na ironię.

Czy jesteśmy w stanie coś innego zrobić w tym zakresie? Wydaje się, że niewiele, a tymczasem Kanada przyjmuje rekordowe liczby nowych przybyszów, którzy nie mają gdzie mieszkać. Ciekawe jakie politycy będą mieć propozycje rozwiązania tej kwestii: przecież coraz więcej mówi się o budowaniu mieszkań, które mają być dofinansowywane.

Problem jest obecnie bardzo pilny – w mieście widać coraz więcej ludzi żebrzących na prawie każdym rogu: ciekawe gdzie mieszkają?

Ryszard Sobolewski

GoWest Realty Ltd, Brokerage