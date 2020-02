Petycja ws. intronizacji Jezusa Chrystusa zalała polskie samorządy Petycja dotyczy podjęcia uchwały ws. pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Jej autorką jest Renata Sutor, adwokat z Rabki-Zdroju. 6 grudnia wysłała ją do ponad 2 tys. samorządów w całej Polsce i od tego czasu kolejne gminy muszą się nią zajmować. – Jesteśmy krajem katolickim, dlatego ją napisałam – mówi naTemat. Ale samorządy reagują zupełnie inaczej. Samo przygotowanie do wysłania petycji było bardzo pracochłonne i żmudne. Mecenas Renata Sutor najpierw wchodziła na stronę każdej gminy w Polsce, kopiowała wszystkie adresy mailowe.



– Musiałam się napracować. Weszłam na gminy.pl i po kolei sprawdzałam każde województwo, każdy powiat i każdą gminę. 6 grudnia wysłałam petycję mailem na wszystkie adresy, hurtowo. Do ponad 2 tys. samorządów. Poszła nawet do sejmików. Zakładam, że petycja dotarła do 99 procent samorządów w kraju. Jeśli adres był nieprawidłowy, mogła gdzieś nie dojść – mówi naTemat.

