Pierwsza taka wygrana w historii Oscarów. O czym jest "Parasite"? Tego chyba mało kto się spodziewał: o ile w kategorii najlepszy film międzynarodowy stawiano na wygraną koreańskiego "Parasite", o tyle statuetka w głównej kategorii, czyli najlepszy film – była pod dużym znakiem zapytania. Przede wszystkim dlatego, że obraz w reż. Bonga Joon Ho jest nieanglojęzyczny. To pierwszy taki przypadek w historii Oscarów, by film zagraniczny wygrywał w głównej kategorii! Koreański "Parasite" to jedenasty film nieanglojęzyczny, który walczył o statuetkę dla najlepszego obrazu i szósty nominowany w dwóch kategoriach: najlepszy film międzynarodowy (wcześniej nieanglojęzyczny) i najlepszy film (poprzednie to: "Roma", "Miłość", "Przyczajony tygrys, ukryty smok", Życie jest piękne", "Z"). Filmy, które w poprzednich latach były w takiej sytuacji, wygrywały w kategorii nieanglojęzycznej – jak w ubiegłym roku wspomniana "Roma", która pokonała "Zimną wojnę" Pawła Pawlikowskiego. "Parasite" dokonało więc czegoś, co nie udało się jeszcze nikomu! Niebywały sukces, pierwszy taki w historii i zarazem sygnał, że Oscary się zmieniają. Stają się bardziej międzynarodowe, różnorodne. To znakomicie – ocenia Michał Oleszczyk, filmoznawca z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

