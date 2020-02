Pierwszy efekt brexitu w Norwich: tylko po angielsku Języki obce nie będą tolerowane. Trzeba mówić po angielsku, albo opuścić kraj. Taki komunikat pojawił się w ogłoszeniu zatytułowanym “Happy Brexit Day”, które trafiło do części mieszkańców Norwich. Sprawą zajęła się policja. Kartki z wymownym przesłaniem trafiły do mieszkańców Norwich jeszcze przed oficjalnym wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zdjęcia ogłoszenia pojawiły się w mediach społecznościowych. “W końcu odzyskaliśmy nasz wielki kraj” – wskazał autor. Dalsza część komunikatu zbulwersowała wiele osób. Wynika z niego, że mieszkańcy powinni używać tylko języka angielskiego. W przeciwnym razie mają opuścić Wielką Brytanię. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

