Piłkarze Ligi Mistrzów wrócili na boiska “Ta Atalanta jest dumą włoskiego futbolu” – zachwycają się dziennikarze “La Gazzetta dello Sport”. Pokonując 4:1 Valencię w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, debiutant z Bergamo nie tylko jest blisko awansu do ćwierćfinału, ale też zapisał się w historii włoskiej piłki. Już w fazie grupowej piłkarze Gian Piero Gasperiniego, którzy w Lidze Mistrzów rozgrywają mecze w Mediolanie, dokonali niezwykłej sztuki. Jako pierwsza drużyna w historii tych rozgrywek wywalczyła awans do 1/8 finału, mimo trzech porażek w pierwszych trzech meczach. I to jako debiutant. W fazie pucharowej najskuteczniejsza drużyna w Serie A (63 gole) trafiła na Valencię i nie przestraszyła się bardziej zaprawionej w europejskich bojach drużyny. Strzelanie na San Siro rozpoczęła w 15. minucie, kiedy z bliska piłkę do siatki wpakował Holender Hans Hateboer. Tuż przed przerwą ładnym uderzeniem zza pola karnego podwyższył Słoweniec Josip Ilicić. Kolejne bramki padły w 57. i 63. minucie. Najpierw pięknie z dystansu przymierzył Szwajcar Remo Freuler, a następnie sytuację sam na sam z bramkarzem gości wykorzystał Hateboer. Holender został trzecim piłkarzem z tego kraju, który strzelił przynajmniej dwa gole w meczu Ligi Mistrzów dla włoskiej drużyny. Wcześniej ta sztuka udała się legendom – Marco van Bastenowi i Clarence’owi Seedorfowi. “Bogini piękności” – piszą dumnie o Atalancie dziennikarze “La Gazzetta dello Sport”. Poprzedni raz co najmniej cztery gole w jednym meczu przeciwko hiszpańskiej drużynie ekipa z Włoch strzeliła 16 lat temu. Wówczas w sezonie 2004/05 Inter rozbił 5:1…Valencię. Atalanta może się też pochwalić, że jest drużyną, która ma aż dziewięciu różnych strzelców w bieżącym sezonie Ligi Mistrzów – najwięcej, obok Tottenhamu i Bayernu Monachium. Oprócz środowych zdobywców bramek, na listę strzelców przynajmniej raz wpisywali się Mario Pasalić, Alejandro Gomez, Rusłan Malinowski, Timothy Castagne, Robin Gosens i Luis Muriel. Valencia rozmiary porażki zdołała zmniejszyć w 66. minucie za sprawą Denisa Czeryszewa. Ale wynik 4:1 powoduje, że to piłkarze Atalanty mają bardzo dobrą zaliczkę przed rewanżem. Mimo to trener drużyny położonej w Lombardii tłumi euforię. – Świetny wynik, jesteśmy zadowoleni z tego zwycięstwa, a przede wszystkim z przewagi, ale niestety nie udało się zachować czystego konta. Mogliśmy zdobyć jeszcze więcej bramek, korzystając z przestrzeni, którą nam dali. Trzy bramki to niezły łup przed rewanżem, ale musieliśmy być bardziej ostrożni. Nie wiwatuję dzisiejszego wieczora, wolę to zrobić za trzy tygodnie – podkreślił Gasperini. Wtedy odbędzie się rewanż. Szkoleniowiec być może ma w pamięci jedną z największych klęsk włoskiego futbolu. W 2004 roku z takim samym wynikiem na rewanżowe starcie ćwierćfinałowe do Hiszpanii, a konkretnie do La Corunii, pojechali piłkarze AC Milan. Tam przeżyli prawdziwy koszmar – przegrali z Deportivo 0:4 i odpadli z rozgrywek. W roli głównej wtorkowych spotkań wystąpił polski sędzia Szymon Marciniak. Arbiter z Płocka był rozjemcą spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Atletico Madryt i Liverpoolem. Gospodarze wygrali 1:0, dzięki trafieniu Saula Nigueza. Klopp, a więc szkoleniowiec gości, miał sporo zastrzeżeń do pracy Marciniaka. Polak w końcówce starcia ukarał go nawet żółtą kartką. – Sędzia musi być bardzo silny psychicznie i radzić sobie z taką atmosferą. Zasłużyłem na tę kartkę, bo powiedziałem trochę za dużo. Czy jednak nie miałem racji? – mówił po meczu Klopp. Wyniki i program pierwszych spotkań 1/8 finału Ligi Mistrzów: 18 lutego, wtorek Atletico Madryt – Liverpool 1:0 (1:0) 19 lutego, środa Atalanta Bergamo – Valencia 4:1 (2:0) Tottenham Hotspur – RB Lipsk 0:1 (0:0) Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain 2:1 (0:0) 25 lutego, wtorek Chelsea Londyn – Bayern Monachium SSC Napoli – Barcelona 26 lutego, środa Real Madryt – Manchester City Olympique Lyon – Juventus Turyn Rewanże: 10 marca, wtorek Valencia – Atalanta Bergamo RB Lipsk – Tottenham Hotspur 11 marca, środa Liverpool – Atletico Madryt Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund 17 marca, wtorek Juventus Turyn – Olympique Lyon Manchester City – Real Madryt 18 marca, środa Bayern Monachium – Chelsea Londyn Barcelona – SSC Napoli Kolejne rundy: 20 marca – losowanie par 1/4 i 1/2 finału 7-8 kwietnia – pierwsze mecze 1/4 finału 14-15 kwietnia – rewanżowe mecze 1/4 finału 28-29 kwietnia – pierwsze mecze 1/2 finału 5-6 maja – rewanżowe mecze 1/2 finału 30 maja – finał (Stambuł) Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

