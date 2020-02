PiS atakuje Kidawę-Błońską kwestią uchodźców We wtorek głośno było o ataku na Małgorzatę Kidawę-Błońską, który przypuścił były rzecznika rządu PiS Rafał Bochenek. Jego słowa padły zupełnie niespodziewanie, bo temat uchodźców jest dawno przebrzmiały. A pretekstem do niego zdała się być tylko sprawa zaginięcia 10-letniego Ibrahima, która wywołała falę rasistowskich komentarzy po prawej stronie sieci. “Pani Małgorzato Kidawa-Błońska, kiedy Pani jest prawdziwa? Wtedy kiedy głosowała Pani za podniesieniem wieku emerytalnego, czy wtedy gdy lobbowała Pani za sprowadzeniem do Polski uchodźców?” – napisał Rafał Bochenek na Twitterze. I udostępnił dawną wypowiedź Kidawy-Błońskiej z hejterskiego profilu, który w zamierzeniu ma wyśmiewać kandydatkę PO na prezydenta. Skoro już jednak politycy Prawa i Sprawiedliwości grają tą zgraną kartą, warto przypomnieć, co na temat przyjmowania uchodźców w Polsce mówił prezydent Andrzej Duda. Słowa pochodzą z 2016 roku z wywiadu dla tygodnika “McLean’s” z Kanady. Okazało się, że głowa państwa wtedy także popierała przyjęcie uchodźców i to niezależnie od pobudek. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

