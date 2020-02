PiS nie da kaszubskim samorządom obiecanych milionów Prawo i Sprawiedliwość już raz ostro podpadło mieszkańcom Kaszub, a teraz jeszcze dolało oliwy do ognia. Starosta bytowski Leszek Waszkiewicz poinformował, że samorządy z tej części Polski nie dostaną obiecanych pieniędzy na ważne inwestycje. Mimo że odpowiednie zobowiązanie było złożone na piśmie. “Do starostwa dotarła inf., że nie dostaniemy ok. 6 mln zł dotacji, które mieliśmy otrzymać od rządu na remont dróg z Lipnicy do Zapcenia i Sątoczna oraz z Borzyszków do Brzeźna Szlacheckiego.W grudniu Wojewoda podpisał z nami umowy, my z wykonawcą. Gdzie się podziały pieniądze?” – dopytuje na Twitterze Leszek Waszkiewicz. Starosta bytowski zauważa, że w takiej samej sytuacji jest 12 innych samorządów z którymi wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisał umowy w grudniu. “My mamy podpisane umowy z wykonawcami, którzy mieli przystąpić do pracy. O tak ważnej sprawie jak brak pieniędzy informuje się nas przez telefon” – dodał Waszkiewicz. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

