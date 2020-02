PiS “oszukuje” Polaków ws. imigrantów? Polska z entuzjazmem powiela błędy innych krajów dotyczące imigrantów – twierdzi “The Economist”. Wypomina Polsce przyjęcie potężnej liczby obcokrajowców, co może zostać wkrótce dostrzeżone przez wyborców PiS. “Rząd polski wybrał połączenie naiwności, oszustwa i nadziei, że sprawy same się ułożą” – uważają autorzy tygodnika. “Polska, jeden z najbardziej homogenicznych krajów Europy, staje się państwem imigrantów” – sugeruje “The Economist”. Brytyjski tygodnik zauważa, że w 2018 r. przyjęliśmy więcej imigrantów spoza swoich granic niż jakiekolwiek inne państwo członkowskie UE, a nawet pięć razy więcej niż Niemcy. Na te liczby składają się blisko 2 mln Ukraińców, którzy przyjechali do Polski od 2014 r. W ostatnich trzech latach w kraju pojawiło się także 36 tys. Nepalczyków, 20 tys. Hindusów i 18 tys. obywateli Bangladeszu. Zdaniem “The Economist” rząd PiS ignoruje lekcję, jaką mógłby wyciągnąć na podstawie negatywnych doświadczeń imigracyjnych innych krajów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

