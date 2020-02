Płaca minimalna w Unii Europejskiej. Polska w środku stawki. W 21 państwach Unii Europejskiej, które wprowadziły płacę minimalną, najniższa jest w Bułgarii, a najwyższa w Luksemburgu – wynika z danych Eurostatu. Polska plasuje się w środku zestawienia. Jak pokazują dane Eurostatu najwyższa płaca minimalna w UE jest prawie siedem razy większa niż najniższa. Dziewięć państw członkowskich, zlokalizowanych głównie na wschodzie UE, ma miesięczną płacę minimalną w granicach 400-600 euro. Są to: Łotwa (430 euro), Rumunia (466 euro), Węgry (487 euro), Chorwacja (546 euro), Czechy (575 euro), Słowacja (580 euro), Estonia (584 euro), Litwa (607 euro) i Polska (611 euro). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.