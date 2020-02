Płaszcze damskie – idealne na każdą pogodę

Pogoda ostatnio potrafi naprawdę zaskakiwać. Dlatego odzież wierzchnia to podstawa i nie może jej zabraknąć w żadnej garderobie. Dla kobiet doskonałym wyborem są oczywiście płaszcze, które są synonimem dobrego stylu oraz gustu, wszak stylowa kobieta uwielbia stylowe ubrania. Ale jakie płaszcze damskie każda z nas powinna posiadać? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć.

Płaszcze damskie – jakość ma znaczenie

Na samym początku zawsze należy zwracać uwagę na jakość materiału, z którego został uszyty płaszcz. Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę, że czym lepsza jakość to tym wyższa cena, jednak zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że taka odzież wierzchni posłuży nam przez zdecydowanie dłuższy czas. Ponadto warto jeszcze pamiętać o jednej ważnej rzeczy, a mianowicie, wybierając ponadczasowe modele z stonowanej kolorystyce mamy pewność, że zawsze pozostaną modne, a my nie popełnimy modowego faux pas. Zatem nie warto kierować się chwilową modą i wybierać np. modeli wykonanych z lateksu, wszak ze stylem nie mają one nic wspólnego.

Płaszcze – jakie modele wybrać na pogodę i niepogodę?

Jeden płaszcz w szafie to zdecydowanie za mało. Najlepiej posiadać kilka modeli. Gdy temperatura za oknem jest bardzo niska to najlepiej posiadać pikowany model, który jest bardzo ciepły dzięki ociepleniom. Oczywiście najlepiej wybrać te z syntetycznym wypełnieniem, wszak “tylko piękno bez okrucieństwa ma sens”. Z kolei, gdy za oknem chłód, ale nie mróz to można postawić na niezwykle stylowe modele flauszowe. Jeżeli szukamy płaszcza na cieplejsze dni, to wybór może być tylko jeden, a mianowicie trencz. Warto sprawdzić ofertę https://diversesystem.com/pl/ona/plaszcze w której znajdziemy modne stylizacje.

Płaszcze – jak dobrać model to sylwetki

Nie każda kobieta jest wysoka i smukła, ale każda w płaszczu może wyglądać oszałamiająco. Jeżeli chce się ukryć mankamenty sylwetki to najlepiej wybierać modele o kroju oversizowym. Z kolei jeżeli chcemy podkreślić talię to jedynym słusznym wyborem jest modele z szerokim paskiem. Można także wybrać taliowany krój, ale także posty, który aktualnie jest absolutnym must have. Bardzo ważna jest jeszcze długość. Jeżeli nie chcemy optycznie skrócić sylwetki i zaburzyć jej proporcji to nie warto wybierać modeli do kostek. Zdecydowanie lepiej prezentują się płaszcze za kolano czy takie za linię bioder. Z kolei jeżeli chodzi o kolorystykę to tutaj można zaszaleć, a jedynym ograniczeniem jest tylko wyobraźnia.