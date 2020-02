Płatne badania na koronawirusa? Jest reakcja ministra zdrowia. Koronawirus z Chin dotarł do Europy. Jak informuje minister zdrowia Łukasz Szumowski, wirus prędzej czy później pojawi się w Polsce. Skomentował również kwestię związaną z płatnymi badaniami w polskich szpitalach. We Włoszech zarażonych koronawirusem jest już 229 osób. To trzecie pod względem liczby zachorowań państwo. Więcej zarażonych jest tylko w Chinach i Korei Południowej. Do wtorkowego poranka we Włoszech z powodu koronawirusa zmarło już 7 osób. Sytuacja na południu Europy wywołało reakcję m.in. Polski. – Nie ma na razie żadnego przypadku koronawirusa w Polsce. On się jednak wcześniej czy później u nas pojawi – mówił na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. I dodał, że nie zgadza się na żadne komercyjne działania ws. koronawirusa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

