PO ujawnia, co planuje Kidawa-Błońska Małgorzata Kidawa-Błońska zdaje się łapać wiatr w żagle – tak przynajmniej wskazują ostatnie sondaże, w których notuje wyraźny wzrost poparcia. Wiadomo też, co będzie jej celem w dalszej części kampanii. Mówił o tym w Polsat News Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. – Ostatni sondaż napawa optymizmem. To nie jest tak, że uważam, że wszystko się zmieniło, ale systematycznie ta strategia bycia w małych miejscowościach, rozmawiania z ludźmi… Prawdziwego rozmawiania – nie tak, jak prezydent Duda, który otoczony kordonem ochroniarzy, działaczy PiS, pokrzykuje za pomocą mikrofonu – powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej w programie “Gość Wydarzeń”.



A według ostatniego badania IBRiS dla “Rzeczpospolitej”, poparcie dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej skoczyło o 6 punktów procentowych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.