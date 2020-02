Po wyborach PiS przemodeluje mapę administracyjną Polski? Chodzi o przywrócenie województwa częstochowskiego, a być może stworzenie też kolejnych, nowych województw. By utworzyć woj. częstochowskie, trzeba odebrać część terenów aż czterem województwom. Kto na tym straci? Mgliste zapewnienia o możliwej korekcie administracyjnej i powrocie na mapę woj. częstochowskiego przez polityków Prawa i Sprawiedliwości głoszone są przynajmniej od kilku lat. Mówił o tym, sprawując funkcję szefa MWSiA, Mariusz Błaszczak, mówił też sam Jarosław Kaczyński i nie przestaje mówić od lat Szymon Giżyński, poseł z Częstochowy, a obecnie sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi. Ten ostatni w 2015 roku podpisał nawet oświadczenie w tej sprawie. Przyrzekał w nim, że jeśli rządzić będzie PiS, to do końca kadencji 2019 roku przywrócone zostanie województwo częstochowskie. Później, również w rozmowie z Onetem tłumaczył, że przez opozycję zabrakło w parlamencie atmosfery zgody i spokoju. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

