Po zakończeniu kariery Agnieszka Radwańska nadal stosuje te zasady Słynna tenisistka Agnieszka Radwańska została właśnie ambasadorką marki pieczywa chrupkiego Wasa. Radwańska przyznaje, że już po zakończeniu kariery sportowej, jak zawsze, przykłada wagę do zdrowego odżywiania. Tak było zawsze, zarówno przed i w czasie turniejów. Dieta nigdy nie kojarzyła jej się z wyrzeczeniami, ale zawsze oznaczała dobre nawyki żywieniowe, których nie pozbyła się do dziś. – Zawsze podkreślam, że wszystko jest dla ludzi i nawet na zawodach też się czasami skusiłam na małe, kulinarne przyjemności. Jednak zdrowy tryb życia jest w dzisiejszych czasach bardzo ważny, w zasadzie dla każdego, nie tylko dla sportowca, ale też dla wszystkich ludzi w każdym wieku. Aktywność fizyczna i zdrowa dieta mogą zmienić wszystko. Również teraz, po zakończeniu sportowej kariery, dalej prowadzę zdrowy tryb życia – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle Agnieszka Radwańska. Jak zaznacza, nie ma problemów z alergiami i nietolerancją pokarmową, więc jej dieta jest bardzo urozmaicona, ale posiłki spożywa w takich ilościach, żeby to było dobre i zdrowe. – Miałam to szczęście, że nawet jako sportowiec, nigdy nie musiałam zwracać uwagi na swoją wagę i ograniczać określonych produktów w diecie. Ale na pewno dobrym nawykiem, który wcielam w życie, było spożywanie regularnych posiłków i o dobrych porach. To zawsze było dla mnie priorytetem – zaznacza Agnieszka Radwańska. Agnieszka Radwańska przyznaje, że zwraca również uwagę na skład produktów spożywczych. Szczególnie, kiedy próbuje czegoś nowego, ale mimo nastawienia na zdrowe odżywianie czerpie z jedzenia także dużo satysfakcji. – Dieta musi kojarzyć się pozytywnie – dodaje. – Aby dobrze się czuć i nie męczyć ograniczeniami. Nie należy zmuszać się do jedzenia tego, czego się nie lubi. Dziś jest dostępnych tak wiele produktów, że można wybierać te, które zjada się z przyjemnością. Agnieszka Radwańska została właśnie ambasadorką marki Wasa. Tenisistka będzie firmować materiały promocyjne i aktywnie uczestniczyć w kampaniach marketingowych. Jak sama przyznaje marka Wasa towarzyszy jej niemal od zawsze, a zalety pieczywa zdążyła już poznać i docenić zarówno podczas sportowej kariery, jak również po jej zakończeniu. – Wasa nigdy nie była mi obca, zawsze była w moim domu, bo bardzo ją lubię – mówi Agnieszka Radwańska. – Bardzo się z tego cieszę, że zostałam ambasadorką marki Wasa, ponieważ jestem po prostu wielką fanką tych produktów. Pieczywo chrupkie cenię za skład, za to, że jest lekkie, że nawet po obfitym posiłku nie obciąża żołądka. To jest przede wszystkim świetna przekąska – na słono, na słodko, o każdej porze dnia. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Newseria.pl Website Agencja informacyjna dostarczająca informacji w trzech serwisach: Biznes, Lifestyle i Innowacje. https://info.newseria.pl Search

