Podwyżka cen biletów TTC od 1 marca Ceny biletów TTC wzrastają od 1 marca 2020 r. Cena jednorazowych biletów dla dorosłych pozostanie taka sama – 3,25 dol., podczas gdy wszystkich innych rodzajów biletów wzrośnie o 0,10 dol. Dotyczy to również cen biletów PRESTO. Wzrasta też cena biletów miesięcznych. Więcej informacji Oto nowe ceny:

