Polacy ewakuowani z Chin są już we Wrocławiu Zakończyła się ewakuacja 30 Polaków ze zmagającej się z epidemią koronawirusa prowincji Hubei w Chinach. Wojskowe samoloty przewiozły ich do Wrocławia, gdzie będą objęci „pełnym reżimem sanitarnym”. Minister zdrowia podkreślił, że stan ewakuowanych jest uznawany za dobry. Przyznał też jednak, że na razie będą traktowani jako potencjalnie zarażeni wirusem. W całym kraju około 500 osób jest objętych obserwacją. Samolot z ewakuowanymi z Wuhan wylądował na wrocławskim lotnisku przed godz. 22. Na razie wracający z terenów objętych epidemią koronawirusa 2019-nCoV Polacy zostaną poddani kwarantannie w specjalnie przeznaczonym do tego oddzielnym budynku szpitalnym w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. – Nie będą oni mieli kontaktu praktycznie z nikim. Oprócz osób, które je transportują, ale one siłą rzeczy lecą z nimi. Następnie odrębnym transportem zostaną przewiezieni do tego wydzielonego budynku, który jest zamknięty dla kogokolwiek innego oprócz służb medycznych – wyjaśniał w Radiu Zet minister zdrowia Łukasz Szumowski. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.