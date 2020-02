Polacy na Wyspach muszą spełnić jeden warunek Mimo brexitu 400 tys. Polaków wciąż nie złożyło wniosku w sprawie przyznania statusu osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii. Wprawdzie mają jeszcze niecałe półtora roku, by wypełnić aplikację, ale brytyjski minister ds. Europy i obu Ameryk Christopher Pincher apeluje w rozmowie z Onetem, by nie zostawiać sprawy na czerwiec przyszłego roku. – Rejestracja jest bardzo prosta – słyszymy. W Wielkiej Brytanii mieszka ok. 900 tys. Polaków. Pół miliona z nich złożyło już odpowiedni wniosek o przyznanie statutu osoby osiedlonej lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej. Mimo że to najwięcej spośród wszystkich cudzoziemców chcących legalnie mieszkać na Wyspach, wciąż 400 tys. osób nie wypełniło wniosku. Choć czasu zostało sporo, bo do 30 czerwca 2021 r., i władze brytyjskie, i polskie apelują, by nie pozostawiać sprawy na ostatni moment. – To igranie z czasem – przestrzegał kilka dni temu Konrad Szymański, minister odpowiedzialny za sprawy europejskie, w rozmowie z dziennikarzami. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

