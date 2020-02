Polacy nie spieszą się już z przejściem na emeryturę Coraz więcej osób wstrzymuje się z decyzją o przejściu na emeryturę co najmniej o kilka miesięcy, gdyż dodatkowy rok pracy daje im podwyżkę świadczenia nawet o 10 proc. – donosi dziś „Rzeczpospolita”. Jak czytamy, od 2018 r. o 30 proc. spadła liczba osób kończących pracę tuż po osiągnięciu wieku emerytalnego. “Wszystko wskazuje, że coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z zasad, jakimi rządzi się system emerytalny, i jak wiele zależy od wydłużenia aktywności zawodowej przy wyliczeniu dożywotniej emerytury wypłacanej przez ZUS” – napisano w “Rzeczpospolitej”. Dodano, że z badań prowadzonych przez Zakład wynika, że z prawie 83 proc. w 2015 r. do 57 proc. w 2018 r. i 2019 r. spadła liczba osób, które przechodzą na emeryturę w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

